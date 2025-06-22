السكري والحمل- ما العلاقة بينهما؟

الوكيل الإخباري- يمثل الحمل تحديًا إضافيًا للنساء المصابات بمرض السكري أو سكري الحمل، إذ يمكن أن يؤدي اضطراب مستويات السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الأم والجنين.

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وبحسب تقرير نشره موقع onlymyhealth، فإن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تُضعف استجابة الجسم للأنسولين، مما يزيد من صعوبة التحكم في السكر، خاصة لدى النساء المصابات مسبقًا بالسكري من النوع الأول أو الثاني.



أما سكري الحمل، فيظهر عادة خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل لدى نساء لم يُصبن بالسكري سابقًا، وغالبًا ما يختفي بعد الولادة، لكنه يُعد مؤشرًا على خطر متزايد للإصابة بالسكري من النوع الثاني لاحقًا.



أبرز مضاعفات السكري على الحامل تشمل:

ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل

زيادة خطر العدوى (مثل التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة)

انخفاض حاد في السكر بالدم (نقص سكر الدم)

الحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهي حالة طبية طارئة

ولادة صعبة أو الحاجة لعملية قيصرية بسبب كبر حجم الجنين

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بعد الولادة، خاصة بعد سكري الحمل



ولذا، يُوصى النساء المصابات بالسكري بمراقبة مستويات السكر بدقة، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب المتابعة المنتظمة مع الطبيب طوال فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين.