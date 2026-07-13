الإثنين 2026-07-13 02:40 م

السكر التراكمي تحت السيطرة.. خطوات فعالة لخفضه

سي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري-   يُعد السكر التراكمي من أهم الفحوصات التي تكشف متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويستخدم لتشخيص السكري ومقدماته، ومتابعة فعالية العلاج ونمط الحياة.

وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات، والبروتينات قليلة الدهون، والحبوب الكاملة، مع تقليل السكريات والأطعمة المصنعة، إضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا، خاصة بعد الوجبات.

كما يساهم فقدان 5 إلى 10% من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن في تحسين حساسية الإنسولين وخفض السكر التراكمي، إلى جانب أهمية النوم الكافي وتقليل التوتر، لما لهما من دور في استقرار مستويات السكر في الدم.

ويؤكد المختصون أن بعض المشروبات، مثل الماء والشاي الأخضر، قد تدعم نمط الحياة الصحي، لكنها لا تغني عن العلاج أو النظام الغذائي.

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وتظهر نتائج تحسين السكر التراكمي عادةً في التحليل التالي بعد نحو ثلاثة أشهر من الالتزام بالعادات الصحية.

 
 


gnews

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