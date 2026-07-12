السكر في الحمل.. دراسة تكشف أثره على صحة الأطفال النفسية

12:40 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن تقليل تناول السكر خلال فترة الحمل قد يرتبط بتحسين الصحة النفسية للأطفال مستقبلًا، إذ أظهرت النتائج انخفاض احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب لدى من تعرضوا لكميات أقل من السكر في مراحل مبكرة من النمو. اضافة اعلان





واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة General Psychiatry، على تحليل بيانات أشخاص وُلدوا خلال فترة تقنين السكر في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت كميات السكر المتاحة محدودة.



وأشارت النتائج إلى أن من تكوّنوا في الأرحام قبل رفع القيود على السكر عام 1953، انخفض لديهم خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب لاحقًا بنسبة وصلت إلى 25% مقارنة بمن وُلدوا بعد زيادة استهلاك السكر.



وأوضح الباحثون أن فترة الحمل والسنوات الأولى من حياة الطفل تعد مرحلة مهمة لنمو الدماغ، داعين إلى تعزيز التوصيات الصحية بشأن تقليل استهلاك السكر لدى الحوامل والأطفال، مع التأكيد أن التغذية المبكرة قد تؤثر في الصحة العقلية مستقبلًا.





