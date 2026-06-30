السلمون يتصدر قائمة ذهبية لصحة كبار السن

وفي هذا السياق، أوضحت أخصائية تغذية أن البروتين يلعب دوراً محورياً في دعم الشيخوخة الصحية، مشيرة إلى أن سمك السلمون يُعد من أفضل مصادره لما يحتويه من عناصر غذائية متكاملة.
وبحسب موقع VeryWell Health، فإن السلمون غني بالبروتين عالي الجودة، وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وفيتامين د، وهي عناصر تساهم في تحسين وظائف الجسم وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.
كما يساعد تناوله بانتظام في دعم صحة القلب عبر خفض الدهون الثلاثية وتقليل خطر السكتات الدماغية، إضافة إلى تعزيز صحة الدماغ وإبطاء التدهور المعرفي، والحفاظ على الكتلة العضلية وصحة العظام.
وينصح الخبراء باختيار السلمون الطازج أو المجمد عالي الجودة، وإعداده بطرق صحية مثل الشوي أو الطهي بالهواء الساخن، وتقديمه مع الخضروات والحبوب الكاملة لوجبة متوازنة.
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