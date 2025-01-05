الشاي الأحمر لمصابي البرد.. مفيد أم مضر؟

الوكيل الإخباري- شرب الشاي أثناء الإصابة بالبرد يمكن أن يكون له بعض التأثيرات المتباينة، في حين أن الشاي الساخن قد يوفر بعض الفوائد المهدئة، مثل تخفيف احتقان الحلق وتدفئة الجسم، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة التي يجب مراعاتها.

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أضرار شرب الشاي على مصابي البرد

1- تأثير الكافيين

الشاي يحتوي على الكافيين، وهو مدر للبول، مما قد يزيد من فقدان السوائل ويؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويضه بشرب كميات كافية من الماء.



2- تأثير على النوم

الكافيين في الشاي قد يسبب اضطرابات في النوم، وهو أمر مهم للتعافي من البرد، حيث يحتاج الجسم للراحة الكافية.



3- إضافة السكر

إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي قد يقلل من كفاءة الجهاز المناعي ويبطئ التعافي.



4- حرارة الشاي

إذا كان الشاي ساخنًا جدًا، فقد يسبب تهيجًا في الحلق الملتهب أو الأغشية المخاطية.



مشروبات بديلة عن الشاي لمصابي البرد

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البرد وتعزيز الشفاء، وأبرزها هي:

1- مشروب الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

2- الليمون الساخن

الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، والعسل يهدئ الحلق الملتهب.

3- شاي الأعشاب البابونج أو النعناع

يساعد البابونج على تهدئة الجهاز التنفسي وتحسين النوم، بينما يخفف النعناع الاحتقان.

4- الكركم

الكركم يحتوي على الكركمين المضاد للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز المناعة.

5- القرفة والعسل

القرفة تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، وتساعد في تخفيف السعال.

6- شاي الزعتر

الزعتر يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للسعال.



نصائح بشأن الشاي عند الإصابة بالبرد

يُفضل شرب الشاي باعتدال واختيار الشاي العشبي الخالي من الكافيين أثناء البرد، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل، وتجنب الشاي شديد السخونة أو المحلى بكميات كبيرة.