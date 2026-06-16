الثلاثاء 2026-06-16 09:53 ص

الشاي بين الفائدة والضرر.. ما الكمية الآمنة يوميا؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة داريا بوغومولوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأن تناول 2-4 أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر يوميا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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أوضحت الدكتورة أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي تساهم في حماية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، كما تساعد على الحد من أكسدة الكوليسترول الضار. وأضافت أن هذه المركبات الطبيعية تمتلك أيضا خصائص مضادة للأورام، من خلال تأثيرها في دورة حياة الخلايا السرطانية.

وأشارت إلى أن تجاوز الكمية اليومية الموصى بها من الشاي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الفلورايد والكافيين في الجسم، ما قد يسبب التسمم بالفلورايد، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالقلق، واضطرابات النوم والأرق، خاصة عند استهلاك أكثر من ستة إلى ثمانية أكواب يوميا.

وأضافت أن الأطفال يمكنهم شرب كوب إلى كوبين من الشاي يوميا كحد أقصى، في حين ينبغي على النساء الحوامل الحد من استهلاك الكافيين إلى 200 ملليغرام يوميا، نظرا إلى أن تجاوز هذه الكمية يرتبط بزيادة خطر تقييد نمو الجنين وانخفاض وزن المولود عند الولادة.

ولفتت إلى أن أنواع الشاي العشبي قد تمثل بديلا آمنا للشاي التقليدي لكونها خالية من الكافيين، إلا أن فوائدها وتأثيراتها الصحية تختلف باختلاف الأعشاب المستخدمة في تحضيرها. لذلك، تنصح بمراعاة الحالة الصحية لكل شخص واحتمال التعرض لردود فعل تحسسية عند اختيار هذه المشروبات.

 
 


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