الشاي بين الفائدة والضرر.. ما الكمية الآمنة يوميا؟

وأشارت إلى أن تجاوز الكمية اليومية الموصى بها من الشاي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الفلورايد والكافيين في الجسم، ما قد يسبب التسمم بالفلورايد، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالقلق، واضطرابات النوم والأرق، خاصة عند استهلاك أكثر من ستة إلى ثمانية أكواب يوميا.
وأضافت أن الأطفال يمكنهم شرب كوب إلى كوبين من الشاي يوميا كحد أقصى، في حين ينبغي على النساء الحوامل الحد من استهلاك الكافيين إلى 200 ملليغرام يوميا، نظرا إلى أن تجاوز هذه الكمية يرتبط بزيادة خطر تقييد نمو الجنين وانخفاض وزن المولود عند الولادة.
ولفتت إلى أن أنواع الشاي العشبي قد تمثل بديلا آمنا للشاي التقليدي لكونها خالية من الكافيين، إلا أن فوائدها وتأثيراتها الصحية تختلف باختلاف الأعشاب المستخدمة في تحضيرها. لذلك، تنصح بمراعاة الحالة الصحية لكل شخص واحتمال التعرض لردود فعل تحسسية عند اختيار هذه المشروبات.
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