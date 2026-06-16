الشاي بين الفائدة والضرر.. ما الكمية الآمنة يوميا؟

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة داريا بوغومولوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأن تناول 2-4 أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر يوميا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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