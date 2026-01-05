الإثنين 2026-01-05 04:24 م

الشتاء وصحة الأطفال.. كيف تحمي عظام صغارك؟

الوكيل الإخباري-   تعد العظام القوية أساسية لنمو الطفل وحركته، ومع دخول الشتاء يلاحظ الآباء أحيانًا آلامًا في الساقين أو التعب المتكرر أو كسورًا متكررة، ما قد يشير إلى ضعف العظام. ويزيد قلة النشاط البدني والاعتماد على الشاشات من هذه المخاطر.

يؤكد جراح عظام الأطفال الدكتور آفي شاه أن فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم، إلا أن برودة الطقس وقصر النهار يقللان تعرض الأطفال للشمس. وتشمل علامات ضعف العظام ألم الساقين والكعب المتكرر، ضعف العضلات، التعب، وزيادة الإصابات.


ولتقوية العظام في الشتاء، يُنصح بتشجيع اللعب في الهواء الطلق 15–20 دقيقة يوميًا، الحفاظ على النشاط البدني من خلال الرياضة وتمارين التحمل، وضمان تغذية غنية بالكالسيوم والبروتين. كما يُنصح بتقليل وقت الشاشات ومراقبة أي أعراض مقلقة، مع استشارة الأطباء عند الحاجة.

 

