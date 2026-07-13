الشمندر.. الخضار الأحمر الذي يدعم صحة القلب ويخفض الضغط

12:29 م

الوكيل الإخباري- يُعد الشمندر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على النترات الطبيعية، ومضادات الأكسدة، والألياف، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، ما يجعله خياراً مفيداً لدعم الصحة العامة. اضافة اعلان





وتشير الدراسات إلى أن النترات الموجودة في الشمندر تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الأداء البدني.



كما يدعم الشمندر صحة الجهاز الهضمي بفضل الألياف والبريبايوتيك، وتمنحه صبغته الحمراء خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، لكن بعض الفوائد ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.



وينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله، خاصة لدى مرضى الكلى أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم والقلب، لتجنب انخفاض الضغط أو حدوث مضاعفات صحية.





