الشموع المعطرة... رائحة جذابة بمخاطر صحية محتملة!

🔻 أضرار الإفراط في استعمال الشموع المعطرة:
تهيّج الجهاز التنفسي
قد تسبب الشموع المعطرة سعالًا، ضيق تنفس، تهيجًا في العينين والأنف، خاصة لمن يعانون من الربو أو الحساسية.
الصداع
استنشاق الأبخرة الناتجة عن الشموع قد يؤدي إلى الصداع أو نوبات صداع نصفي لدى البعض.
تفاقم الحساسية
الاستخدام المتكرر قد يزيد من شدة أعراض الحساسية مثل العطس والحكة واحتقان الأنف.
اضطراب الهرمونات
بعض المواد الكيميائية في الشموع العطرية يمكن أن تؤثر على توازن الهرمونات، خاصة لدى النساء، ما يستوجب تقنين استخدامها.
التسمم بالرصاص
بعض أنواع الفتائل تحتوي على الرصاص، وقد تؤدي الأبخرة المنبعثة إلى تسمم مزمن، لذا يُنصح باستخدام شموع بفتائل قطنية أو ورقية.
اشعل الشموع في أماكن جيدة التهوية.
لا تترك الشمعة مشتعلة لأكثر من 4 ساعات متواصلة.
استخدم مطفأة مخصصة بدل النفخ على الشمعة.
تجنب تشغيل الشموع أثناء النوم أو عند مغادرة الغرفة.
اختر الشموع المصنوعة من شمع طبيعي (مثل الصويا أو شمع العسل).
ابتعد عن الشموع ذات الروائح الصناعية القوية.
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