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الشيخوخة البيولوجية.. مفتاح جديد لفهم خطر السرطان؟

سقب
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع معدلات بعض أنواع السرطان لدى الشباب قد يرتبط بما يُعرف بـ"الشيخوخة البيولوجية"، التي تُقاس عبر مؤشرات صحية في الدم تعكس الحالة الداخلية للجسم.

واعتمد الباحثون على بيانات لآلاف المشاركين، ووجدوا أن الأجيال الأحدث قد تُظهر علامات شيخوخة بيولوجية أسرع من الأجيال السابقة في العمر نفسه.

كما أظهرت النتائج ارتباطاً بين ارتفاع العمر البيولوجي وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والرحم.

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وأكد الباحثون أن هذا الارتباط لا يثبت علاقة سببية مباشرة، لكنه قد يساعد في تطوير استراتيجيات مبكرة للوقاية والكشف عن السرطان.

 
 


gnews

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