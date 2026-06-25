الشيخوخة البيولوجية.. مفتاح جديد لفهم خطر السرطان؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع معدلات بعض أنواع السرطان لدى الشباب قد يرتبط بما يُعرف بـ"الشيخوخة البيولوجية"، التي تُقاس عبر مؤشرات صحية في الدم تعكس الحالة الداخلية للجسم.



واعتمد الباحثون على بيانات لآلاف المشاركين، ووجدوا أن الأجيال الأحدث قد تُظهر علامات شيخوخة بيولوجية أسرع من الأجيال السابقة في العمر نفسه.



كما أظهرت النتائج ارتباطاً بين ارتفاع العمر البيولوجي وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والرحم.

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