الصداع مع تنميل الأطراف.. متى يكون علامة خطيرة؟

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الوكيل الإخباري- يُعد الصداع من الحالات الشائعة، وقد يصاحبه أحيانًا تنميل في الأطراف نتيجة أسباب متعددة، منها البسيط ومنها ما يحتاج إلى متابعة طبية. اضافة اعلان





وأوضح أطباء أن أبرز أسباب الصداع المصحوب بتنميل الأطراف تشمل الصداع النصفي، واضطرابات الأعصاب مثل الانزلاق الغضروفي في الرقبة، والتوتر الذي قد يسبب فرط التنفس والتنميل، إضافة إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B12 والكالسيوم والمغنيسيوم.



ويحذر الخبراء من تجاهل هذه الأعراض إذا رافقها ضعف في الحركة، أو صعوبة في النطق، أو ارتفاع شديد في ضغط الدم، لأنها قد تشير إلى حالات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو بعض أمراض الجهاز العصبي، وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل.





