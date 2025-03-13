الصيام أثناء الحمل: هل هو آمن للأم والطفل؟

الوكيل الإخباري- لا توجد إجابة واضحة على سؤال ما إذا كان الصيام أثناء الحمل آمنًا للأم والطفل. رغم أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الصيام لا يؤثر على وزن الطفل عند الولادة، إلا أنه لم يتضح تمامًا كيف يمكن أن يؤثر الصيام على صحة الأم والطفل.

لذلك، يُعد قرار الصيام أثناء الحمل قرارًا شخصيًا، ويجب استشارة الطبيب قبل اتخاذه.

اضافة اعلان



النصائح الطبية للحامل

يُنصح خبراء "بيبي سنتر" باتخاذ قرار الصيام بناء على مرحلة الحمل والحالة الصحية للأم. على سبيل المثال، لا يُعتبر الصيام آمنًا للحامل المصابة بالسكري أو سكري الحمل، لأن انخفاض مستويات السكر في الدم خلال النهار قد يؤدي إلى الجفاف، بينما يمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة في السحور إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.



التأثير على الأم والطفل

إليك أبرز نتائج الدراسات حول تأثير الصيام أثناء الحمل:

لا يزيد الصيام من احتمالية ولادة طفل مبكر (خديج).

الصيام لا يعني بالضرورة أن الطفل سيكون منخفض الوزن عند الولادة.

قد تشعر الأم بانخفاض في الطاقة أثناء الصيام بسبب نقص الطعام والماء.

الصيام في الثلث الثاني من الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل ويساعد في التحكم بزيادة الوزن.



تُظهر الأبحاث أن الصيام أثناء الحمل لا يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل، لكن بعض النساء قد يعانين من الجفاف أو نقص الطاقة بسبب الصيام.

كيف يؤثر الصيام على الحامل؟

إذا كانت الحامل تتمتع بوزن صحي ونمط حياة جيد، فمن المرجح أن يتعامل جسمها بشكل أفضل مع الصيام. كما أن الطفل يعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها الأم، وإذا كانت الأم تمتلك مخزونًا كافيًا من الطاقة، فسيكون تأثير الصيام أقل.

وعندما تكون ساعات الصيام في أيام ذات نهار قصير (حوالي 11-12 ساعة)، فإن تأثير الجفاف سيكون ضئيلاً ويمكن تعويضه بسهولة.

نصائح للحامل الصائمة

شرب الماء والسوائل: من الضروري أن تحرص الحامل على شرب كميات كافية من السوائل خلال ساعات الإفطار.

تناول الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على كمية كبيرة من السوائل والعناصر الغذائية المفيدة.

تجنب الصيام لفترات طويلة: لا تصوم الكثير من الحوامل طوال الشهر الكامل.



في النهاية، من المهم أن تستمع الحامل إلى جسمها وتستشير الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام.