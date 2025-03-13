الصيام أثناء الحمل: هل هو آمن للأم والطفل؟

لذلك، يُعد قرار الصيام أثناء الحمل قرارًا شخصيًا، ويجب استشارة الطبيب قبل اتخاذه.
النصائح الطبية للحامل
يُنصح خبراء "بيبي سنتر" باتخاذ قرار الصيام بناء على مرحلة الحمل والحالة الصحية للأم. على سبيل المثال، لا يُعتبر الصيام آمنًا للحامل المصابة بالسكري أو سكري الحمل، لأن انخفاض مستويات السكر في الدم خلال النهار قد يؤدي إلى الجفاف، بينما يمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة في السحور إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.
التأثير على الأم والطفل
الصيام لا يعني بالضرورة أن الطفل سيكون منخفض الوزن عند الولادة.
قد تشعر الأم بانخفاض في الطاقة أثناء الصيام بسبب نقص الطعام والماء.
الصيام في الثلث الثاني من الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل ويساعد في التحكم بزيادة الوزن.
تُظهر الأبحاث أن الصيام أثناء الحمل لا يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل، لكن بعض النساء قد يعانين من الجفاف أو نقص الطاقة بسبب الصيام.
إذا كانت الحامل تتمتع بوزن صحي ونمط حياة جيد، فمن المرجح أن يتعامل جسمها بشكل أفضل مع الصيام. كما أن الطفل يعتمد على العناصر الغذائية التي تحصل عليها الأم، وإذا كانت الأم تمتلك مخزونًا كافيًا من الطاقة، فسيكون تأثير الصيام أقل.
وعندما تكون ساعات الصيام في أيام ذات نهار قصير (حوالي 11-12 ساعة)، فإن تأثير الجفاف سيكون ضئيلاً ويمكن تعويضه بسهولة.
شرب الماء والسوائل: من الضروري أن تحرص الحامل على شرب كميات كافية من السوائل خلال ساعات الإفطار.
تناول الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على كمية كبيرة من السوائل والعناصر الغذائية المفيدة.
تجنب الصيام لفترات طويلة: لا تصوم الكثير من الحوامل طوال الشهر الكامل.
في النهاية، من المهم أن تستمع الحامل إلى جسمها وتستشير الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
سبع نصائح لاختيار الحليب الأنسب لأسرتك عند التسوق
-
كيفية إنقاص الوزن في رمضان بطريقة صحية وآمنة
-
تجنب كسر صيامك بفنجان قهوة.. تعرف على الأسباب!
-
كيف يؤثر شرب الشاي مع الحلويات الرمضانية على جسمك؟
-
أعراض تدل على الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وتأثيراتها الصحية
-
أمل جديد لمرضى القلب .. رجل يعيش 100 يوم بدون قلب بشري
-
نصائح لتجنب المشاكل الصحية أثناء الصيام: من الجفاف إلى الإرهاق
-
مريض حصوات الكلى والصيام: متى يكون الإفطار ضروريا