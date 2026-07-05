الصيام المتقطع قد يدعم علاج أمراض اللثة

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام قد يساعد في تقليل مؤشرات الالتهاب المرتبطة بأمراض اللثة، وفق نتائج أولية لتجربة استمرت ستة أشهر. اضافة اعلان





وشملت الدراسة 28 مريضاً بالتهاب دواعم السن، حيث اتبع نصف المشاركين نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية لعدة أيام أسبوعياً، بينما واصل النصف الآخر نظامه الغذائي المعتاد، مع خضوع جميع المشاركين لتنظيف عميق للأسنان في بداية الدراسة.



وأظهرت النتائج انخفاضاً في مؤشرات الالتهاب في الدم وسوائل اللثة لدى المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي، دون أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على سرعة شفاء اللثة.



وأشار الباحثون إلى أن تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي قد يفسر هذه النتائج، مؤكدين أن النظام الغذائي لا يُعد بديلاً للعلاج التقليدي، بل وسيلة مساعدة إلى جانب العناية الفموية ونمط الحياة الصحي، مع الحاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج.





