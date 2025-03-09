الصيام يساهم في منع تكوّن جلطات الدم

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن الصيام المتقطع قد يساعد في تقليل مكونات عملية تخثر الدم من خلال تعزيز إنتاج حمض إندول-3-بروبيونيك بواسطة الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

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يعتبر الصيام المتقطع عملية تقييد وقت الطعام لساعات معينة خلال اليوم، بحيث لا تتجاوز فترة الصيام 16 ساعة، ويشمل ذلك صيام رمضان.



ووفقًا لما ذكرته "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون، الذين استخدموا 160 مشاركًا في الدراسة وعينات دم بشرية وفئران، أن الصيام المتقطع يساعد في إيقاف تنشيط الصفائح الدموية وتكوين الجلطات. وقد أظهرت النتائج أن هذا التأثير يحدث من خلال تعزيز إنتاج الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء لحمض إندول-3-بروبيونيك، الذي يؤثر على عملية التخثر.



وأظهرت الفحوصات الإضافية على الفئران أن الصيام المتقطع قد يساعد أيضًا في تقليل الأضرار التي تلحق بالدماغ والقلب نتيجة فقدان تدفق الدم ثم عودته.



وقد أُجريت الدراسة في مستشفى تشونغشان وجامعة فودان بالصين.



وأشار الباحثون إلى أن "الصيام المتقطع قد يكون تدخلًا قائمًا على نمط الحياة لتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية". كما سلطت هذه النتائج الضوء على أهمية صحة الأمعاء وكيف تؤثر على وظائف الجسم الأخرى.