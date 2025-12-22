الطريقة الصحيحة لقياس مستوى ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يؤكد الدكتور إغنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم يتطلب الالتزام بعدد من الخطوات الأساسية قبل وأثناء القياس.



وفيما يلي التوجيهات المثلى التي يوصي بها:

اضافة اعلان



التحضير المبدئي:



اجلس في وضع مريح ومستقر، وامتنع عن التدخين أو تناول الطعام أو المشروبات المنبهة (كالقهوة) لمدة 30 دقيقة قبل القياس.

استرخ تماما لمدة 5 دقائق على الأقل قبل البدء.



وضعية الجلوس أثناء القياس:

اجلس مع دعم الظهر، واجعل قدميك مسطحتين على الأرض (بدون تقاطع أو ثني).

ضع الذراع المراد قياس ضغطها على سطح مستوٍ (مثل طاولة)، بحيث يكون الجزء العلوي من الذراع — مكان وضع الكفة — على مستوى القلب.



تركيب كفة جهاز القياس:

ضع الكفة مباشرة على الجلد العاري للذراع العلوي، وليس فوق الملابس أو الأكمام المطوية.

تأكد من عدم وجود أي ضغط خارجي على الذراع أو الكفة (كحقائب، أساور، أو ملابس ضيقة) أثناء القياس.



أثناء القياس:

امتنع تمامًا عن الحديث أو الحركة.

قِس ضغط الدم في كلتا الذراعين.

خذ ثلاث قراءات لكل ذراع، مع فاصل زمني مدته دقيقة واحدة بين كل قراءة.



تحليل النتائج:

لا تعتمد على القراءة الأولى؛ إذ قد تكون غير دقيقة بسبب التوتر الأولي أو الحركة.

احسب المتوسط الحسابي للقراءة الثانية والثالثة لكل ذراع، واعتبره القيمة الأقرب إلى الواقع.



باتباع هذه الإرشادات بدقة، يمكن ضمان قراءة موثوقة لضغط الدم، مما يُسهّل التشخيص السريري المناسب واتخاذ القرار العلاجي الأمثل.