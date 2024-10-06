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العلامات الحمراء على الجلد.. اعرف الأسباب

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   تتعرض البشرة للعديد من التغيرات التي تسببها الشيخوخة، أو حب الشباب، أو حروق الشمس، وقد يؤدي ظهور أي علامة جديدة على الجلد إلى الخوف من دلالاتها، لاسيما أن الكثير من العلامات مرتبط بوجود مرض معين.

تعتبر النقاط الحمراء واحدة من العلامات الشائعة التي تظهر على البشرة، ويؤكد الخبراء أنها علامة عادية لا تستوجب القلق.

قالت الطبيبة الجلدية جيسي تشيونج: "النقطة الصغيرة ذات اللون المحمر هي ظاهرة حميدة تمامًا تسمى الورم الوعائي الكرزي".

وأضافت: "الأورام الوعائية الكرزية عبارة عن نتوءات حمراء صغيرة، تتكون من مجموعات من الأوعية الدموية. إنها غير ضارة ولا تؤذي، ولكنها قد تنزف إذا خدشت".

وتابعت أنه يمكن العثور عليها في أي مكان على الجلد، ولكنها تظهر غالبًا على الصدر والبطن والظهر والذراعين والساقين.

من جانبها، قالت هادلي كينج، وهي طبيبة أمراض جلدية، عن سبب ظهور هذه العلامات: "لا نعرف السبب الدقيق، ولكن هناك عامل وراثي يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بها".

يوصى بعدم القيام بمحاولة إزالة الأورام الوعائية الكرزية في المنزل دون استشارة الطبيب المختص، إذ قد لا يكون الورم ورمًا وعائيًا كرزياً بل قد يكون نوعًا آخر من الأورام أو الآفات الجلدية التي تتطلب تدخلًا طبيًا.

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سكاي نيوز عربية

 
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