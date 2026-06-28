العلم يفسر أسباب السهر وصعوبة الاستيقاظ

الوكيل الإخباري- تختلف أسباب السهر بين الأشخاص؛ فبعضهم يفضله لقضاء الوقت في الترفيه أو الدراسة، بينما يفرضه على آخرين نظام العمل الليلي. ويرى خبراء أن الساعة البيولوجية، أو النمط الزمني، تلعب الدور الأكبر في تحديد مواعيد النوم والاستيقاظ، إلى جانب تأثير العادات اليومية والبيئة.

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وبحسب تقرير نشره الموقع الأمريكي Martha Stewart، فإن التعرض لضوء المساء، وقلة النشاط البدني، وعدم انتظام مواعيد النوم، كلها عوامل تؤثر في جودة النوم وتجعل الاستيقاظ المبكر أكثر صعوبة.



كما تؤثر العوامل الوراثية في ميل الشخص إلى السهر أو الاستيقاظ مبكراً، إذ ترتبط بذلك الساعة البيولوجية وإفراز هرمون الميلاتونين.