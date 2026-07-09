الخميس 2026-07-09 01:50 م

الغضب الشديد يهدد القلب.. كيف تسيطر على نوبات الانفعال؟

ed
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:15 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الغضب أحياناً كشعور عابر، لكنه قد يتحول إلى حالة من التوتر الشديد يصاحبها تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وشد العضلات.اضافة اعلان


وأوضح طبيب القلب الهندي براديب كومار ناياك أن الغضب يسبب إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يضع الجسم في حالة تأهب، وقد يزيد مؤقتاً خطر اضطرابات ضربات القلب أو المشكلات القلبية، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر.

وأشار إلى أن تفريغ الغضب بالصراخ أو السلوك العدواني لا يساعد على التخلص منه، بل قد يزيد تكراره، داعياً إلى التعامل معه بطرق صحية.

ومن أبرز طرق السيطرة على الغضب: الانتظار 90 ثانية قبل الرد، والتنفس ببطء، والابتعاد مؤقتاً عن الموقف، وتحديد سبب الشعور، إلى جانب النوم الجيد وممارسة الرياضة وتقليل الضغوط اليومية.
 
 


gnews

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