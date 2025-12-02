الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

"الغناء" يعادل المشي السريع في فوائده

الثلاثاء، 02-12-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت أبحاث أن الغناء، خاصة الجماعي، لا يقتصر على المتعة، بل يعود بفوائد صحية كبيرة تشمل تحسين القلب والرئتين، تعزيز المناعة، تخفيف الألم، ودعم صحة الدماغ.

ويشير الباحث أليكس ستريت إلى أن الغناء نشاط معرفي وجسدي وعاطفي واجتماعي، حيث يعزز الروابط بين الأفراد، وينشط العصب المبهم، ويحفز إفراز الإندورفينات المرتبطة بالسعادة وتقليل التوتر.


كما يُستخدم الغناء كأداة علاجية لمرضى السرطان والسكتة الدماغية وباركنسون والخرف وكوفيد الطويل، ويساعد على تحسين التنفس والنطق واللياقة البدنية، ويعزز التواصل الاجتماعي واللّدونة العصبية للدماغ. رغم فوائده، يحذر الخبراء من الغناء الجماعي أثناء انتشار الأمراض التنفسية.

 

ارم نيوز 

 
 


