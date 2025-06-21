السبت 2025-06-21 02:57 م
 

الفرق بين السكر الابيض والبني​: إكتشفوا أيهما أفضل للصحة وفقدان الوزن

االاا
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري-   السكر البني ليس أفضل من السكر الأبيض من حيث الصحة أو فقدان الوزن. الفرق الرئيسي بينهما هو أن السكر البني يحتوي على قليل من المولاس، مما يمنحه لونًا بنيًا ويحتفظ ببعض المعادن، لكن الكميات ضئيلة جدًا. من حيث السعرات الحرارية، كلاهما يحتوي على نفس الكمية تقريبًا.

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الفرق الأكبر بينهما يكمن في المذاق، وليس في الفوائد الصحية. لتقليل تأثير السكر على الصحة، يُفضل تقليل استهلاكهما بشكل عام أو البحث عن بدائل صحية مثل ستيفيا أو العسل.

 

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