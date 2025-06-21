الفرق بين السكر الابيض والبني​: إكتشفوا أيهما أفضل للصحة وفقدان الوزن

الفرق الأكبر بينهما يكمن في المذاق، وليس في الفوائد الصحية. لتقليل تأثير السكر على الصحة، يُفضل تقليل استهلاكهما بشكل عام أو البحث عن بدائل صحية مثل ستيفيا أو العسل.
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