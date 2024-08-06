 
الثلاثاء 2024-08-06 03:43 م
 
 

الفستق.. كنز من المعادن والفيتامينات

الفستق
الفستق الحلبي




 

الثلاثاء، 06-08-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري-   قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن الفستق يتمتع بفوائد جمّة للصحة، إذ يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات.

وأوضح المركز أن الفستق غني بالبوتاسيوم المهم لصحة العضلات والقلب والأوعية الدموية والمغنيسيوم المهم لصحة العظام والقلب.


كما يحتوي الفستق على فيتامين E المهم لجهاز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الدم وجهاز المناعة والأعصاب وجمال البشرة والشعر.
وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الفستق بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 المهمة لجهاز المناعة وصحة القلب.

 

24


gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية إيعاز هام من مدير الأمن العام تزامنا مع نتائج التوجيهي

صورة سيلفي

منوعات بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

حزب الله

عربي ودولي "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقرير الاستدامة لعام 2024

مبنى امانة عمان

أخبار محلية "اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

العضلات

طب وصحة طريقة علمية لتقييم قوّة عضلات العمود الفقري

ازالة الحبر

فيديو منوع طريقة سهلة لإزالة الحبر من الملابس





 


 



الأكثر مشاهدة