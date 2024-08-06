الفستق.. كنز من المعادن والفيتامينات

وأوضح المركز أن الفستق غني بالبوتاسيوم المهم لصحة العضلات والقلب والأوعية الدموية والمغنيسيوم المهم لصحة العظام والقلب.
كما يحتوي الفستق على فيتامين E المهم لجهاز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية ومجموعة فيتامينات B المهمة لصحة الدم وجهاز المناعة والأعصاب وجمال البشرة والشعر.
وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الفستق بالأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6 المهمة لجهاز المناعة وصحة القلب.
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