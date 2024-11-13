القرفة..دراسة تكشف فوائد مذهلة

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الوكيل الإخباري- اكتشف العلماء مركب في القرفة يسمي «سينامالدهايد» يتمتع بخاصية مميزة وقوة كبيرة يمكن أن تساعدك على خفض حالة البدانة من خلال حرق الطاقة في الخلايا الدهنية بالجسم. اضافة اعلان





وطبقًا لما صرح به باحثو معهد علوم الحياة بجامعة متشجن، فإن القرفة قادرة على حرق الدهن في الاختبارات المعملية على الفئران، ولكن الأبحاث الجديدة التي أجريت تحت إشراف الدكتورة «جن يوو» أثبتت أنها قد تؤثر على البشر أيضًا.



وفي إطار التجارب الجارية، أخذ الباحثون خلايا دهنية بشرية تسمى «أديبو سايتس» من متطوعين من أعمار وأعراق وأوزان مختلفة، وعندما تم معالجة الخلايا بمادة «سينيمالدهايد» تحركت الخلايا في عملية تسمى توليد الحرارة، تحدث عندما تبدأ الخلايا في حرق الطاقة.



الانتظام في تناول القرفة يحقق الخفض المطلوب في الوزن

ويمثل «سينيمالدهايد» أكثر من نصف زيت القرفة، ويستخدم في إكساب العلكة، والمثلجات، والحلوى، والمشروبات الغازية، طعمها المميز، كما تم استخدامها في بعض العطور، ومركب قاتل للفطريات والحشرات.



دور القرفة في القضاء على البدانة

ويفسر الباحثون ذلك أن تخزين الدهن في الخلايا الشحمية كان مفيدا لأجدادنا الذين تميزت وجباتهم الغذائية بانخفاض محتواها من الدهن مقارنة بالوجبات الغذائية الحالية، لذلك كانت لديهم حاجة لتخزين الدهن في أجسامهم من أطعمة الشتاء.



وواقع الأمر فإن مشكلة تخزين فائض الطاقة بأجسامنا لم تحدث إلا في وقت قريب نسبيًا.



القرفة فوائد مذهلة لسينامالهايد

وصرحت الدكتورة «يوو»، أنه على مدى التطور كان العكس هو الصحيح، أي أن نقص الطاقة وليس زيادتها كان يمثل مشكلة، ولذلك عادة ما تنتهي أي عملية مستهلكة للطاقة في اللحظة التي لا يحتاجها الجسم.





وتوضح الدكتورة «يوو» أن مركب «سينامالهايد» يمكن أن يكون محفزًا طبيعيًا لعملية حرق الدهن في أنظمة العقاقير التقليدية البديلة، وهناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول الفائدة والمضاعفات الجانبية للقرفة قبل أن يبدأ الناس في استخدامها في خفض الوزن.



