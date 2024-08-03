القولون العصبي- أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة

الوكيل الإخباري - يعاني العديد من الأشخاص من الإصابة باضطراب في القولون العصبي مما يتسبب في عدم القدرة على تناول الطعام بشكل طبيعي وعادة ما يتطلب ذلك العناية الدورية مع الطبيب المختص.



أطعمة ممنوعة لمرضى القولون العصبي

هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها في حالة الإصابة بالقولون العصبي من بينها:

1- الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان تتسبب في انتفاخ البطن بشكل كبير وزيادة فرص الإصابة بالإمساك مثل القمح الكامل، الفول، العدس، الحمص، القرنبيط، البروكلي، الفاصوليا الخضراء.



2- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

قد يتسبب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة في ظهور بعض الاضطرابات بالقولون العصبي والالتهاب، حيث يوجد هذا النوع من الدهون في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم.



3- الوجبات السريعة

أكدت نتائج بعض الأبحاث أن الوجبات السريعة تحتوي على كمية كبيرة من الإضافات التي تتسبب في الإصابة بالحساسية وتهيج القولون بشكل سريع لذلك يجب الابتعاد عن تناولها إلى جانب تجنب الأطعمة المصنعة أيضًا قدر الإمكان.



4- الأطعمة الحارة

عادة ما يتسبب تناول الأطعمة الحارة في زيادة تهيج الأمعاء، لذلك يجب الابتعاد قدر الإمكان عن تناولها بكميات كبيرة وذلك لتقليل أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث.



أطعمة مفيدة للقولون العصبي

هناك العديد من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها بكميات جيدة للسيطرة على أعراض القولون العصبي من بينها:

1- الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان

عادة ما تساعد الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الماء بتنظيم حركة الأمعاء وتخفيف فرص الإصابة بالإمساك مثل الشوفان، الجزر، التوت، الموز، الأفوكادو، حيث يفضل تناولها بكميات جيدة للحصول على أفضل النتائج.



2- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 الدهنية تساعد على تقليل الالتهاب بشكل كبير مثل السلمون، الماكريل، السردين، بذور الكتان، عين الجمل، لذلك يفضل خلطها بباقي الأطعمة لتعزيز القيمة الغذائية.



3- اللحوم البيضاء

يعرف الدجاج واللحوم البيضاء المشوية أو المسلوقة بأنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم وبالتالي فإن تناولها بانتظام لا يسبب أي مخاطر صحية على صحة القولون العصبي.