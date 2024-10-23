القولون العصبي.. 4 علامات تنذرك بالإصابة

علامات القولون العصبي
في شأن هذا الصدد، قال الدكتور وائل صفوت، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إن علامات الإصابة بالقولون العصبي، تتمثل في:
- الإصابة بالإسهال والإمساك في نفس الأسبوع، وهما من أبرز العلامات الواضحة للإصابة بالقولون العصبي.
- الشعور بعدم التبرز الكامل أو خروج الفضلات كاملة أثناء عملية الإخراج.
- وجود ألم في المعدة ويرتبط بالعصبية أحيانًا وبالتدخين أيضًا ويرتبط أحيانًا بأكل مُعين.
- الشعور بالرغبة في التبرز عند تناول الأكل فورًا.
وأكد استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن من يعاني من الأعراض المذكورة سلفًا فهو بالفعل يعاني من القولون العصبي.
علاج القولون العصبي
أوضح الدكتور وائل صفوت، أن حل مشكلة القولون العصبي يتمثل في تناول المهدئات بشكل عام، وأحيانًا يتم اللجوء لأدوية تهدئ من حدة أعراض القولون، وتهدئ حركته، ولكن دائمًا وأبدًا على الشخص أن يتعامل مع الضغوط بممارسة اليوجا أو من خلال أكلات معينة.
ونصح صفوت، بضرورة إجراء بصمة غذائية، لمعرفة طبيعة الجسم، وما هي أنواع الأطعمة التي تهيج القولون ولا يتحملها.
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