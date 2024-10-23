القولون العصبي.. 4 علامات تنذرك بالإصابة

الوكيل الإخباري- أصبح القولون العصبي من ضمن أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا في الوقت الحالي، والذي تتمثل أعراضه في المعاناة من الإمساك والإسهال، والانتفاخ وتراكم الغازات، وعدم التبرز بشكل سليم.



علامات القولون العصبي

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