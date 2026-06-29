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الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟

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تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري-   أكد خبراء تغذية أن الكاتشب ليس طعامًا صحيًا بالمعنى المطلق، لكنه لا يُعد ضارًا عند تناوله باعتدال، رغم احتوائه على نسبة مرتفعة من السكر مقارنة ببعض أنواع الصلصات.

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وأشاروا إلى أن الكاتشب يحتوي على مضاد الأكسدة "الليكوبين" المستمد من الطماطم، والذي يرتبط بفوائد لصحة القلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد استهلاك السكريات والأطعمة فائقة المعالجة.


وينصح المختصون بالاكتفاء بكميات معتدلة، مع تفضيل الأنواع المنزلية أو الأقل احتواءً على السكر والمحليات الصناعية.

 
 


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