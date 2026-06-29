الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟

وأشاروا إلى أن الكاتشب يحتوي على مضاد الأكسدة "الليكوبين" المستمد من الطماطم، والذي يرتبط بفوائد لصحة القلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد استهلاك السكريات والأطعمة فائقة المعالجة.
وينصح المختصون بالاكتفاء بكميات معتدلة، مع تفضيل الأنواع المنزلية أو الأقل احتواءً على السكر والمحليات الصناعية.
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