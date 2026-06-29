الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أن الكاتشب ليس طعامًا صحيًا بالمعنى المطلق، لكنه لا يُعد ضارًا عند تناوله باعتدال، رغم احتوائه على نسبة مرتفعة من السكر مقارنة ببعض أنواع الصلصات.

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وأشاروا إلى أن الكاتشب يحتوي على مضاد الأكسدة "الليكوبين" المستمد من الطماطم، والذي يرتبط بفوائد لصحة القلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يزيد استهلاك السكريات والأطعمة فائقة المعالجة.