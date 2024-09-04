الكرز.. فوائد عظيمة وأمراض في طي النسيان

الوكيل الإخباري- سواء كنت تُفضّل تناوله حُلوًا أو حامضًا، يحتوي الكرز على العديد من الفوائد الصحيّة التي تجعله "طعامًا خارقًا"، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.



أبرزها، مكافحة الالتهابات والأمراض وتحسين جودة النوم وتهدئة آلام العضلات ومنع وتخفيف آلام التهاب المفاصل وحماية القلب وتحسين مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.



ويُعتبر الكرز مصدرًا جيّدًا للأنثوسيانين، وهو أحد مُضادّات الأكسدة التي تمنح الفاكهة لونها الأحمر، بحسب الموقع الإلكتروني "Wisconsin Department of Public Instruction" بأمريكا.



وبشكل عام، تُساعد مضادات الأكسدة عادة في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة القلب وتعزيز صحة الدماغ.

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وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أن كوب واحد من الكرز، يوفر 15 مليغرامًا من الكالسيوم، أي 1% من القيمة اليومية، و0.42 مليغرام من الحديد، أي 2% من القيمة اليومية، و13 مليغرامًا من المغنيسيوم، أي 3% إلى 4% من القيمة اليومية، و260 مليغرامًا من البوتاسيوم، أي 6% من القيمة اليومية، و8 مليغرام من فيتامين "سي"، أي 9% من القيمة اليومية.





وعند ترك السيقان متّصلة بالكرز، فإنّها تكون أقلّ عرضة للتعفّن بسرعة، وفقًا للموقع الإلكتروني "Healthy SD" بأمريكا.



ومن الأفضل اختيار حبّات الكرز الصلبة، واللامعة، والممتلئة، والخالية من العيوب. ويمكن تخزين الفاكهة غير المغسولة في كيس بلاستيكي بالثلاجة لمدة 10 أيام، ثم غسلها قبل تناولها.