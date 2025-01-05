الكركديه للضغط - إليك أفضل طريقة لتناوله

الوكيل الإخباري- يحرص الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض ضغط الدم، ومن بين هذه المشروبات تناول منقوع الكركديه الساخن الذي يحظى بشعبية كبيرة في معظم دول العالم، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية فضلًا عن مذاقه المتميز وسهولة الحصول عليه، فماذا عن فوائده لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟

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فوائد الكركديه الساخن لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أوضح ناجي عن تأثير منقوع الكركديه الساخن على ضغط الدم، وقال إن تناول الشخص لمنقوع الكركديه بنوعيه الساخن أو البارد يعملان على إدرار البول، ومن هنا فإنه يساعد في عملية خفض ضغط الدم، ولكن ليس بدرجة علاجية فهو يساعد في عملية خفض الضغط بجانب العلاج الطبي اللازم.



الفوائد الأخرى لتناول مشروب الكركديه

الانتعاش وتبريد الجسم

وتابع استشاري التغذية العلاجية أن تناول منقوع الكركديه مفيد جدا للشخص في الشتاء والصيف، لإن تناول مشروب الكركديه البارد في فصل الصيف يعمل على الانتعاش وتبريد الجسم، كما يعمل على تعويض السوائل المفقودة في الجسم من شدة ارتفاع درجة حرارة الطقس.



الشعور بالدفء

وأضاف منقوع الكركديه الساخن من المشروبات الجيدة جدًا في فصل الشتاء لانه يشعر متناوله بالدفء الكامل.



تعزيز صحة المناعة

وأشار استشاري التغذية العلاجية، أن الكركديه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيعمل على تعزيز صحة مناعة الشخص.



التخلص من المياه الزائدة والأملاح بالجسم

وأوضح ناجي أن من فوائد تناول منقوع الكركديه أنه مدر للبول فيعمل على التخلص من المياه الزائدة بالجسم، ويساعد في التقليل من الاملاح في الجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

واستكمل أن الكركديه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات ولذلك يعمل على تحسين صحة القلب والاوعية الدموية بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية مما يمد الإنسان بالطاقة اللازمة.



تحسين صحة الكبد

يعمل الكركديه على تحسين صحة القلب لأنه يزيد من الانزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد وتقليل الإصابة بتلف الكبد