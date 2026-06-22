الكرياتين.. أمل جديد في دعم المناعة ضد السرطان

وأظهرت التجارب التي أُجريت على خلايا بشرية ونماذج حيوانية أن الكرياتين يدعم نشاط الخلايا المتغصنة، المسؤولة عن تنشيط الخلايا التائية التي تهاجم الخلايا السرطانية.
ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة ما تزال في مراحلها المبكرة، ولا تثبت أن الكرياتين يعالج السرطان أو يقي منه. وأكدوا ضرورة إجراء تجارب سريرية على البشر قبل اعتماده ضمن أي بروتوكول علاجي.
ويُعد الكرياتين آمناً بشكل عام عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، لكن الخبراء ينصحون مرضى السرطان بعدم تناول أي مكملات غذائية دون استشارة الطبيب.
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