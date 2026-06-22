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الكرياتين.. أمل جديد في دعم المناعة ضد السرطان

بثصثق
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة أولية أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ونُشرت في مجلة iScience أن الكرياتين، المعروف كمكمل غذائي شائع بين الرياضيين، قد يساعد بعض خلايا الجهاز المناعي على تعزيز قدرتها في مكافحة الأورام.

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وأظهرت التجارب التي أُجريت على خلايا بشرية ونماذج حيوانية أن الكرياتين يدعم نشاط الخلايا المتغصنة، المسؤولة عن تنشيط الخلايا التائية التي تهاجم الخلايا السرطانية.

 

كما ساهم في إبطاء نمو الأورام لدى الفئران وزيادة الاستجابة المناعية ضدها.


ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة ما تزال في مراحلها المبكرة، ولا تثبت أن الكرياتين يعالج السرطان أو يقي منه. وأكدوا ضرورة إجراء تجارب سريرية على البشر قبل اعتماده ضمن أي بروتوكول علاجي.


ويُعد الكرياتين آمناً بشكل عام عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، لكن الخبراء ينصحون مرضى السرطان بعدم تناول أي مكملات غذائية دون استشارة الطبيب.

 

 

 
 


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