الثلاثاء 2026-07-07 04:56 م

الكلور في التنظيف.. فائدة تتحول إلى خطر

ثش
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 02:11 م
الوكيل الإخباري-   حذّر عالم الكيمياء أندريه دوروخوف، الأستاذ المشارك في الجامعة التقنية الروسية MIREA، من مخاطر الاستخدام الخاطئ لمنتجات التنظيف التي تحتوي على الكلور، رغم فعاليتها في القضاء على البكتيريا والفيروسات والعفن.اضافة اعلان


وأوضح أن مادة هيبوكلوريت الصوديوم، وهي المكوّن الأساسي في هذه المنتجات، قد تطلق مركبات متطايرة تهيّج العينين والأنف والجهاز التنفسي، خاصة في الأماكن الصغيرة سيئة التهوية، مما قد يسبب السعال وضيق التنفس، ويشكل خطرًا أكبر على مرضى الربو وأمراض الرئة.

وأكد أن الخطر الأكبر يحدث عند خلط الكلور مع منظفات أخرى، مثل مزيلات الترسبات الحمضية أو المنتجات التي تحتوي على الأمونيا، إذ قد تنتج غازات سامة.

ونصح باستخدام منتجات الكلور وفق التعليمات، مع ارتداء القفازات وتهوية المكان جيدًا، وعدم الإفراط في استخدامها، لأن الرائحة القوية لا تعني بالضرورة تنظيفًا أفضل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة

افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

أخبار محلية افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

خاص بالوكيل شكاوى من طلبة التوجيهي بالنظام الأمريكي بعد تداول معلومات عن إلغاء نتائج امتحان AP Calculus

ل

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في البترا يوفر أكثر من 100 فرصة عمل محلية

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني والشرطة يخمدان حريق داخل أحد المصانع في محافظة العقبة

ل

أخبار محلية صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

ب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة

ل

شؤون برلمانية الإدارية النيابية تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول الإدارة المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 