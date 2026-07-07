الكلور في التنظيف.. فائدة تتحول إلى خطر

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الوكيل الإخباري- حذّر عالم الكيمياء أندريه دوروخوف، الأستاذ المشارك في الجامعة التقنية الروسية MIREA، من مخاطر الاستخدام الخاطئ لمنتجات التنظيف التي تحتوي على الكلور، رغم فعاليتها في القضاء على البكتيريا والفيروسات والعفن. اضافة اعلان





وأوضح أن مادة هيبوكلوريت الصوديوم، وهي المكوّن الأساسي في هذه المنتجات، قد تطلق مركبات متطايرة تهيّج العينين والأنف والجهاز التنفسي، خاصة في الأماكن الصغيرة سيئة التهوية، مما قد يسبب السعال وضيق التنفس، ويشكل خطرًا أكبر على مرضى الربو وأمراض الرئة.



وأكد أن الخطر الأكبر يحدث عند خلط الكلور مع منظفات أخرى، مثل مزيلات الترسبات الحمضية أو المنتجات التي تحتوي على الأمونيا، إذ قد تنتج غازات سامة.



ونصح باستخدام منتجات الكلور وفق التعليمات، مع ارتداء القفازات وتهوية المكان جيدًا، وعدم الإفراط في استخدامها، لأن الرائحة القوية لا تعني بالضرورة تنظيفًا أفضل.





