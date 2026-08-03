الكمادات الساخنة مقابل الكمادات الباردة.. أيهما أفضل للتخلص من الألم؟

ويؤكد مختصون أن الكمادات الباردة تُستخدم بعد الإصابات الحادة مباشرة، إذ تساعد على تقليل التورم والالتهاب والاحمرار، بينما تُناسب الكمادات الساخنة حالات الألم المزمن، إذ تُحسن تدفق الدم وتخفف تيبس العضلات والمفاصل.
كما تشمل الوسائل المساعدة لتخفيف الألم الاستحمام بالتناوب بالماء الدافئ والبارد، وارتداء ملابس دافئة، واستخدام اللفائف الحرارية أو العلاج بشمع البارافين، لما لها من دور في تحسين مرونة العضلات وتقليل التصلب.
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