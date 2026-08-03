الكمادات الساخنة مقابل الكمادات الباردة.. أيهما أفضل للتخلص من الألم؟

الوكيل الإخباري- تُعد آلام المفاصل والعضلات من المشكلات الشائعة، ويمكن التخفيف منها باستخدام الكمادات الساخنة أو الباردة، وفقًا لطبيعة الإصابة.

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ويؤكد مختصون أن الكمادات الباردة تُستخدم بعد الإصابات الحادة مباشرة، إذ تساعد على تقليل التورم والالتهاب والاحمرار، بينما تُناسب الكمادات الساخنة حالات الألم المزمن، إذ تُحسن تدفق الدم وتخفف تيبس العضلات والمفاصل.