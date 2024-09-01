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الكمية المسموح بها لمرضى السكري من العسل

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   يخشى مرضى السكري تناول عسل النحل لعدم ارتفاع معدلات السكر في الدم، ما يؤثر عليهم صحيًا، ويعيق قدرتهم على مباشرة أمور حياتهم اليومية.

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في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض السكري في مصر، إن عسل النحل لا يعتبر من الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري، بشرط أن يكون من مصادر طبيعية، وليس عسلًا مغشوشًا مصنوعًا من السكر الأبيض.


ولفت أنور في تصريحاته إلى أنه يُسمح لمريض السكري بتناول عسل النحل، بشرط ألا تتجاوز كميته ملعقة واحدة، مؤكدًا أن الإسراف في تناول عسل النحل بالنسبة لمريض السكري قد يعرضه لارتفاع معدلات السكر في الدم، ويسبب له مضاعفات.


فوائد عسل النحل
وبحسب موقع "Healthline"، تتمثل فوائد عسل النحل في التالي:
مضاد جيد للأكسدة ويعزز قدرات الجهاز المناعي.
يعزز من صحة القلب والدورة الدموية.
يقي الجسم من الإصابة بفقر الدم والأنيميا.
مضاد جيد للبكتيريا والفيروسات.
يعزز من صحة وسلامة الجهاز الهضمي.
يساعد في التئام الجروح.
يخفف من أعراض السعال.
يحافظ على مستويات الكوليسترول في الجسم، ويحمي من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL).
يهدئ التهابات الحلق.
يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.

 

الكونسلتو

 
gnews

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