الكوليرا.. دليلك الشامل عن أسبابها وأعراضها وطرق علاجها

الوكيل الإخباري- الكوليرا مرض بكتيري شديد العدوى يصيب الجهاز الهضمي، وينتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الفيبريو كوليرا، ويعتبر من الأمراض الوبائية التي يمكن انتشارها بسرعة في البيئات التي تفتقر إلى النظافة والمياه الصالحة للشرب.



أسباب الكوليرا

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تناول طعام أو ماء ملوث



الكوليرا تنتقل بشكل رئيسي من خلال تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الفيبريو كوليرا، ويمكن أن تحدث العدوى في المناطق التي تعاني من نقص في المياه النظيفة أو التي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي الجيدة.



العيش في بيئات غير صحية



تزداد احتمالية انتشار الكوليرا في المناطق المزدحمة التي تفتقر إلى أنظمة الصرف الصحي الجيدة، ويمكن أن تنتشر البكتيريا بسرعة في هذه الأماكن وتلوث مصادر المياه والطعام.



التعامل مع فضلات شخص مصاب



في بعض الحالات، يمكن أن تحدث العدوى نتيجة التعامل المباشر مع فضلات أو إفرازات شخص مصاب بالكوليرا، خاصة إذا لم يتم اتخاذ تدابير الوقاية الكافية مثل غسل اليدين.



تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا



تناول الأطعمة النيئة، مثل الأسماك أو المحار الملوثين، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكوليرا، خاصة إذا تم صيد هذه الأطعمة من مناطق ملوثة بمياه الصرف الصحي.



السفر إلى مناطق موبوءة



الأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق تشهد تفشيًا للكوليرا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى إذا لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة مثل شرب المياه النظيفة وتناول الطعام المطهي جيدًا.





أعراض الكوليرا



الإسهال الحاد



الجفاف الشديد



القيء



تشنجات العضلات



انخفاض ضغط الدم والصدمة



فقدان الوعي أو الغيبوبة

