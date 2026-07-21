الليمون الأصفر أم الأخضر؟.. أيهما الأفضل لصحتك؟

يساعد تناول الليمون بنوعيه في تعزيز المناعة، وإنتاج الكولاجين، وتحسين امتصاص الحديد، ودعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وقد يساهم في تقليل الالتهابات والوقاية من حصى الكلى، كما يُعد إضافة عصيره إلى الماء وسيلة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم.
ورغم فوائدهما، فإن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، كما يُنصح مرضى الأمراض المزمنة ومن يتناولون أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل استهلاكهما بكميات كبيرة.
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