الثلاثاء 2026-07-21 05:35 م

الليمون الأصفر أم الأخضر؟.. أيهما الأفضل لصحتك؟

sdf
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:36 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الليمون الأصفر والليمون الأخضر من أكثر الحمضيات فائدة، لاحتوائهما على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وصحة البشرة.

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ويتميز الليمون الأصفر باحتوائه على كمية أعلى قليلًا من فيتامين C، بينما يمتاز الليمون الأخضر بحموضة ونكهة أقوى، وكلاهما غني بالبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والألياف.

يساعد تناول الليمون بنوعيه في تعزيز المناعة، وإنتاج الكولاجين، وتحسين امتصاص الحديد، ودعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وقد يساهم في تقليل الالتهابات والوقاية من حصى الكلى، كما يُعد إضافة عصيره إلى الماء وسيلة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم.

ورغم فوائدهما، فإن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، كما يُنصح مرضى الأمراض المزمنة ومن يتناولون أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل استهلاكهما بكميات كبيرة.

 

وبشكل عام، لا توجد أفضلية صحية واضحة لأحدهما على الآخر، ويعتمد الاختيار بينهما على المذاق والاستخدام.

 
 


gnews

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