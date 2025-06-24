المؤشرات الصحية التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة تاتاينا رومانينكو أخصائية أمراض القلب إلى أنه من الضروري مراقبة بعض المؤشرات الصحية باستمرار، مثل مستوى ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول في الدم.

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