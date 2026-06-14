الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟

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الوكيل الإخباري- يُعد شرب الماء الدافئ لدعم الهضم عادة شائعة لدى كثيرين، إذ يُنظر إليه كوسيلة بسيطة وطبيعية للمساعدة في تحسين عمل الجهاز الهضمي. لكن السؤال الأهم: هل الصباح هو فعلاً أفضل وقت لشرب الماء الدافئ؟ اضافة اعلان





ويرى بعض المختصين أن شرب الماء الدافئ عند الاستيقاظ قد يساعد على ترطيب الجسم بعد ساعات النوم، وتحفيز نشاط الجهاز الهضمي، ودعم حركة الأمعاء.



كما يُعتقد أن دفء الماء قد يساهم في إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور براحة أكبر أثناء عملية الهضم.



ومن الناحية العملية، قد يساعد شرب الماء الدافئ صباحاً في تخفيف الإمساك، وتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، وتقليل الغازات والانتفاخ والانزعاج، إضافة إلى تحفيز حركة الأمعاء بعد ساعات الليل.









