الماء الساخن صباحاً.. هل يساعد فعلاً على الهضم؟

ويرى بعض المختصين أن شرب الماء الدافئ عند الاستيقاظ قد يساعد على ترطيب الجسم بعد ساعات النوم، وتحفيز نشاط الجهاز الهضمي، ودعم حركة الأمعاء.
كما يُعتقد أن دفء الماء قد يساهم في إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما قد يساعد بعض الأشخاص على الشعور براحة أكبر أثناء عملية الهضم.
ومن الناحية العملية، قد يساعد شرب الماء الدافئ صباحاً في تخفيف الإمساك، وتعويض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، وتقليل الغازات والانتفاخ والانزعاج، إضافة إلى تحفيز حركة الأمعاء بعد ساعات الليل.
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