المحار يكشف عن سرّ جديد لحماية الأمعاء

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فيرارا الإيطالية، ونُشرت نتائجها في مجلة Food & Function، حيث وجدوا أن مستخلص محار المحيط الهادئ ساعد في تثبيط مسارات التهابية رئيسية والحفاظ على سلامة الحاجز المعوي.
وأشار الباحثون إلى أن المحار يحتوي على مركبات مثل البروتينات والبوليفينولات والكاروتينات، التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.
وأكدوا أن النتائج أولية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب السريرية على البشر لتحديد فعاليته والجرعات الآمنة قبل استخدامه علاجياً.
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