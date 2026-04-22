المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ

الوكيل الإخباري- يُعدّ المشمش من الفواكه الصيفية المحبوبة التي تتميّز بطعمها الحلو المائل إلى الحموضة، ولونها البرتقالي الجذّاب. وينتشر في العديد من البلدان ذات المناخ المعتدل، ويُعتبر من الثمار الموسمية التي ينتظرها الناس كل عام، لما يحمله من نكهة مميزة وفوائد صحية عديدة.

ويحتوي المشمش على مجموعة مهمّة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين A الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العينين والبشرة، إضافة إلى فيتامين C الذي يعزّز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض. كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تُسهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.



ومن الناحية الصحية، يُعتبر المشمش خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نظام غذائي متوازن، فهو منخفض السعرات الحرارية مقارنةً بغيره من الفواكه، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف. ويُنصح بتناوله بانتظام لدوره في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم عند استهلاكه باعتدال.



ولا تقتصر أهمية المشمش على تناوله طازجًا فقط، بل يمكن تجفيفه للحصول على “المشمش المجفف”، الذي يحتفظ بجزء كبير من قيمته الغذائية، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق والحلويات. كما يدخل في صناعة المربى والعصائر، ويُعد مكوّنًا أساسيًا في بعض الوصفات التقليدية.