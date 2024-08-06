المشي بأقدام حافية .. طبيب يكشف فوائد صحية جمّة

الوكيل الإخباري- قال الدكتور ماتياس مانكه المشي بأقدام حافية يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يعمل على تدريب عضلات باطن القدم، ما يمنع تعرضها للضمور.



الوقاية من مهماز الكعب

وأضاف طبيب العظام الألماني أن المشي بأقدام حافية يسهم أيضاً في الوقاية من الإصابة بما يعرف "بمهماز الكعب"، وهو عبارة عن نتوء عظمي مؤلم يشبه الشوكة يظهر على الكعب، وينشأ غالباً بسبب عضلات القدم غير المدربة.



وأشار الدكتور مانكه إلى أن هناك العديد من الأعصاب الحرة في القدم، والتي يتم من خلالها استقبال النبضات، لذا يتلقى الجسم إشارات جديدة، الأمر الذي قد يكون له تأثير إيجابي، حيث يسهم ذلك على سبيل المثال في تقليل آلام الرقبة أو آلام الظهر أو آلام الفقرات القطنية.

تحذير للمصابين باعتلال الأعصاب!

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مانكه إلى أن المشي بأقدام حافية لا يعد مناسباً للأشخاص، الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المتعدد، وذلك بسبب تدهور الإحساس بالقدمين لديهم، ما قد يؤدي إلى عدم إحساسهم بوجود جرح في القدم بحال تعرضهم للإصابة.

وينبغي أن ينتبه إلى هذه النقطة مرضى السكري بصفة خاصة، نظراً لأنهم غالباً ما يعانون من اعتلال الأعصاب المتعدد.