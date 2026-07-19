المغنيسيوم أم الزنك؟ اختيار المكمل الأنسب لتحسين النوم

يساعد المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي، وتنظيم النواقل المرتبطة بالاسترخاء والنوم، إضافة إلى تقليل التوتر وإرخاء العضلات، ما قد يجعله مناسبًا لمن يواجهون صعوبة في الاسترخاء أو الدخول في النوم.
أما الزنك، فيرتبط بتحسين جودة النوم وعمقه، وقد يكون أكثر فائدة لمن ينامون لكنهم لا يشعرون بالراحة عند الاستيقاظ.
وأكد الخبراء أن الدراسات لم تحسم بعد أيهما أكثر فاعلية، وأن اختيار المكمل المناسب يعتمد على الحالة الصحية ومستويات المعادن في الجسم.
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