المغنيسيوم أم الزنك؟ اختيار المكمل الأنسب لتحسين النوم

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الوكيل الإخباري- يُعد المغنيسيوم والزنك من أكثر المكملات الغذائية استخدامًا لتحسين النوم، لكن اختيار الأنسب يعتمد على طبيعة المشكلة التي يعاني منها الشخص. اضافة اعلان





يساعد المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي، وتنظيم النواقل المرتبطة بالاسترخاء والنوم، إضافة إلى تقليل التوتر وإرخاء العضلات، ما قد يجعله مناسبًا لمن يواجهون صعوبة في الاسترخاء أو الدخول في النوم.



أما الزنك، فيرتبط بتحسين جودة النوم وعمقه، وقد يكون أكثر فائدة لمن ينامون لكنهم لا يشعرون بالراحة عند الاستيقاظ.



وأكد الخبراء أن الدراسات لم تحسم بعد أيهما أكثر فاعلية، وأن اختيار المكمل المناسب يعتمد على الحالة الصحية ومستويات المعادن في الجسم.









