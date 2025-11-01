المغنيسيوم الغذائي.. سر التركيز والمزاج الجيد لدى الأطفال

ورغم أهميته، يعاني العديد من الأطفال من نقص المغنيسيوم بسبب النظام الغذائي غير المتوازن ونمط الحياة السريع، ما يؤثر على التركيز والمزاج والنوم.
وبحسب خبراء الصحة، إليك أبرز الأخطاء الشائعة لدى الآباء:
التقليل من أهميته: المغنيسيوم ضروري لبناء خلايا الدماغ وتنظيم الإشارات العصبية.
تجاهل علامات النقص: القلق، اضطراب النوم، التعب، التشنجات العضلية، وضعف المناعة.
إهمال النظام الغذائي: يوجد في الخضروات الورقية، المكسرات، البقوليات، الشوفان، الموز، والأفوكادو.
إغفال تأثيره على المزاج: يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل التوتر ونوبات الغضب.
تناول المكملات دون استشارة طبية: يجب استشارة الطبيب قبل إعطاء مكملات للأطفال، خاصة مع أدوية أو حالات صحية أخرى.
ويختم الخبراء بأن المغنيسيوم يمثل "القوة الهادئة" لنمو الدماغ، ودعمه عبر الغذاء الطبيعي استثمار طويل الأمد في تركيز الطفل وهدوئه وإبداعه.
-
أخبار متعلقة
-
متى يكون لون المخاط علامة تحذير صحية؟
-
فوائد مكملات أوميغا 3 تنخفض بسرعة بعد التوقف عن تناولها
-
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
-
تعرض قصير للشمس يخفض الكوليسترول الضار ويحمي القلب
-
أسباب ازدياد آلام المفاصل في الطقس البارد
-
تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال
-
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
-
ابتكار دوائي جديد بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان