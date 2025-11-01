المغنيسيوم الغذائي.. سر التركيز والمزاج الجيد لدى الأطفال

الوكيل الإخباري- يهمل كثير من الآباء أهمية المغنيسيوم لأطفالهم رغم دوره الحيوي في نمو الدماغ، تنظيم العواطف، وحماية الخلايا العصبية. وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يعزز التعلم والذاكرة والسلوك لدى الأطفال، ويساهم تناوله قبل الولادة في تقليل خطر الشلل الدماغي وتحسين نمو الأطفال الخدج.

ورغم أهميته، يعاني العديد من الأطفال من نقص المغنيسيوم بسبب النظام الغذائي غير المتوازن ونمط الحياة السريع، ما يؤثر على التركيز والمزاج والنوم.



وبحسب خبراء الصحة، إليك أبرز الأخطاء الشائعة لدى الآباء:

التقليل من أهميته: المغنيسيوم ضروري لبناء خلايا الدماغ وتنظيم الإشارات العصبية.

تجاهل علامات النقص: القلق، اضطراب النوم، التعب، التشنجات العضلية، وضعف المناعة.

إهمال النظام الغذائي: يوجد في الخضروات الورقية، المكسرات، البقوليات، الشوفان، الموز، والأفوكادو.

إغفال تأثيره على المزاج: يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل التوتر ونوبات الغضب.

تناول المكملات دون استشارة طبية: يجب استشارة الطبيب قبل إعطاء مكملات للأطفال، خاصة مع أدوية أو حالات صحية أخرى.



ويختم الخبراء بأن المغنيسيوم يمثل "القوة الهادئة" لنمو الدماغ، ودعمه عبر الغذاء الطبيعي استثمار طويل الأمد في تركيز الطفل وهدوئه وإبداعه.