المكسرات.. لماذا يجب عدم تناولها ليلاً؟

والمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل تناولها قبل النوم مباشرة عاملاً قد يعيق عملية الهضم ويؤدي إلى الشعور بالثقل أو الانزعاج، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
كذلك، فإنَّ بعض الأنواع المملحة تساهم في احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم عند استهلاكها بكميات كبيرة.
من جهة أخرى، قد تؤثر الدهون الموجودة في المكسرات على جودة النوم لدى بعض الأشخاص، إذ تحتاج وقتاً أطول للهضم، ما قد يسبب اضطرابات خفيفة أو شعوراً بعدم الراحة أثناء الليل. كذلك، فإن السعرات المرتفعة قد تساهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها بشكل متكرر في ساعات المساء.
وعليه، ينصح الخبراء بالاعتدال في تناول المكسرات، ويفضل استهلاكها خلال النهار أو قبل ساعات من النوم، مع اختيار الأنواع غير المملحة وبكميات محدودة، لتحقيق الاستفادة الصحية دون التعرض لآثارها السلبية.
