المكسرات.. لماذا يجب عدم تناولها ليلاً؟

الإثنين، 30-03-2026 02:02 م
الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء الصحة من تناول المكسرات ليلاً، لما قد يحملُ ذلك من بعض السلبيات التي يغفل عنها كثيرون، خاصة عند الإفراط أو اختيار أنواع غير مناسبة.



والمكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل تناولها قبل النوم مباشرة عاملاً قد يعيق عملية الهضم ويؤدي إلى الشعور بالثقل أو الانزعاج، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. 

كذلك، فإنَّ بعض الأنواع المملحة تساهم في احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم عند استهلاكها بكميات كبيرة.

من جهة أخرى، قد تؤثر الدهون الموجودة في المكسرات على جودة النوم لدى بعض الأشخاص، إذ تحتاج وقتاً أطول للهضم، ما قد يسبب اضطرابات خفيفة أو شعوراً بعدم الراحة أثناء الليل. كذلك، فإن السعرات المرتفعة قد تساهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها بشكل متكرر في ساعات المساء.

وعليه، ينصح الخبراء بالاعتدال في تناول المكسرات، ويفضل استهلاكها خلال النهار أو قبل ساعات من النوم، مع اختيار الأنواع غير المملحة وبكميات محدودة، لتحقيق الاستفادة الصحية دون التعرض لآثارها السلبية.
 
 


الأردن يدين بأشد العبارات ما جرى في الكويت

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

وزير الصناعة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر بالأسواق

أخبار محلية وزير العمل الأسبق قطامين: نهاية الضمان عام 2066 ويجب رد قانون الضمان لأنه لا يضمن الاستدامة

الأمن يكشف تفاصيل إصابة سيدة بشظية صاروخ في ساحة منزلها

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الدغمي: تعديلات الضمان غير دستورية.. ولا يجوز المساس بحقوق المشتركين



 






