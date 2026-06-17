الأربعاء 2026-06-17 03:34 م

المكيّف تحت المجهر.. تأثير غير متوقع على صحة الشعر وفروة الرأس

rwt
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 01:36 م

الوكيل الإخباري-   يشكل المكيّف ملاذًا لا غنى عنه للهروب من الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، لكنه قد يترك آثارًا غير مرغوب فيها على الشعر وفروة الرأس دون أن يلاحظ الكثيرون ذلك.

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ويشير خبراء العناية بالشعر إلى أن التعرض المطوّل لهواء المكيّف يساهم في فقدان الشعر جزءًا من رطوبته الطبيعية، ما يؤدي إلى الجفاف والخشونة والتقصف وفقدان اللمعان. كما أن الهواء الجاف قد يزيد من تكسر الشعر، مما يجعله يبدو أقل كثافة.


ولا يقتصر التأثير على الشعر فقط، بل يمتد إلى فروة الرأس، حيث قد يسبب الجفاف والحكة وظهور قشور خفيفة لدى بعض الأشخاص، خاصة ممن يعانون حساسية أو مشكلات جلدية.


ومن أبرز العلامات الدالة على تأثر الشعر بهواء المكيّف: فقدان اللمعان، وزيادة التطاير، وجفاف الأطراف، وتكسر الشعر أثناء التمشيط، إضافة إلى الحكة وجفاف فروة الرأس.

 
 


gnews

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