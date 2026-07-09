الخميس 2026-07-09 04:58 م

الموز أم المانجو.. أيهما يمنحك طاقة أكبر؟

wed
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 01:40 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ الموز والمانجو من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة سريعة، ما يجعلهما خيارًا مناسبًا قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

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ويحتوي كلاهما على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مع اختلاف في القيمة الغذائية لكل منهما.

يمتاز الموز بغناه بالبوتاسيوم، الذي يدعم وظائف العضلات وتوازن السوائل، كما أنه سهل الهضم، بينما تتفوق المانجو في محتواها من فيتاميني C وA ومضادات الأكسدة، ما يعزز المناعة وصحة الجسم.

وينصح خبراء التغذية بتناول الموز أو المانجو مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي اليوناني أو المكسرات، للحصول على طاقة تدوم لفترة أطول وتقليل ارتفاع سكر الدم. كما يُوصى مرضى السكري بمراقبة الكميات المتناولة، واختيار المانجو الطازجة بدلًا من المعلبة، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن وشرب كميات كافية من الماء.

 
 


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