الموز أم المانجو.. أيهما يمنحك طاقة أكبر؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ الموز والمانجو من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة سريعة، ما يجعلهما خيارًا مناسبًا قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

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