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الموز والطاقة والنوم.. متى يُنصح بتناوله؟

uxrt
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير طبي أن أفضل وقت لتناول الموز يختلف بحسب الهدف الصحي، سواء كان تعزيز الطاقة أو التحكم بالشهية أو تحسين النوم.

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وأوضح التقرير أن تناول الموز صباحاً يمد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي لغناه بالألياف.


ويُعد الموز خياراً مناسباً بين الوجبات، إذ يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في الحفاظ على وزن صحي.


كما يُنصح بتناوله قبل التمرين بـ30 إلى 60 دقيقة لتوفير الطاقة وتحسين الأداء البدني، أو بعد التمرين لتعويض بعض المعادن المفقودة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.


وفي المساء، قد يساعد الموز على الاسترخاء وتحسين جودة النوم لاحتوائه على التريبتوفان والمغنيسيوم وفيتامين "ب6"، المرتبطة بتنظيم النوم.


ورغم فوائده المتعددة، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لمرضى السكري ومرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه.

 

 
 


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