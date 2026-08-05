الميلاتونين أم المغنيسيوم؟ تعرف إلى الخيار الأفضل لنوم أكثر راحة

الوكيل الإخباري- تشير دراسات إلى أن مكملات الميلاتونين والمغنيسيوم قد تساعد في تحسين جودة النوم لدى بعض الأشخاص، لكن لكل منهما طريقة مختلفة في التأثير على الجسم.

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يساعد الميلاتونين على تنظيم الساعة البيولوجية ودورة النوم والاستيقاظ، ويُعد مناسبًا لمن يعانون اضطراب مواعيد النوم أو تأثير السفر وتغيير التوقيت.

وأظهرت مراجعات علمية أنه قد يقلل الوقت اللازم للدخول في النوم ويزيد مدته عند بعض الأشخاص.



أما المغنيسيوم، فتشير الأدلة إلى أن تأثيره في تحسين النوم أقل وضوحًا، لكنه قد يساعد عبر دعم وظائف الأعصاب والعضلات والمساهمة في إنتاج الميلاتونين داخل الجسم. وينصح الخبراء بالحصول عليه من مصادر غذائية مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية قبل اللجوء إلى المكملات.