الميلاتونين أم المغنيسيوم؟ تعرف إلى الخيار الأفضل لنوم أكثر راحة

يساعد الميلاتونين على تنظيم الساعة البيولوجية ودورة النوم والاستيقاظ، ويُعد مناسبًا لمن يعانون اضطراب مواعيد النوم أو تأثير السفر وتغيير التوقيت.
أما المغنيسيوم، فتشير الأدلة إلى أن تأثيره في تحسين النوم أقل وضوحًا، لكنه قد يساعد عبر دعم وظائف الأعصاب والعضلات والمساهمة في إنتاج الميلاتونين داخل الجسم. وينصح الخبراء بالحصول عليه من مصادر غذائية مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية قبل اللجوء إلى المكملات.
ويؤكد المختصون أن تحسين عادات النوم، مثل تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ وتقليل الإضاءة قبل النوم، يظل خطوة أساسية إلى جانب أي مكملات.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الشمندر يومياً؟
-
هل يسبب السكر تقلبات المزاج؟ إليك ما يحدث داخل جسمك
-
لا تتخلصوا من قشرة اللوز.. دراسة تكشف فوائدها الصحية
-
طبيب: أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع وتحذير من تجاهلها
-
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباشن فروت بانتظام؟
-
"فلوريد الفضة".. حل جديد لتسوس أسنان الأطفال
-
ما العادة التي تعزز التركيز والطاقة؟
-
خبر سار لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن.. دراسة تكشف الجديد