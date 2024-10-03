النظام الغذائي لمريضات سرطان الثدي – إليكِ المسموح والممنوع

الوكيل الإخباري- يعتبر الحفاظ على نظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي، من أهم العادات التي تساعد في تسريع وتيرة الشفاء.



الأطعمة المسموحة لمرضى سرطان الثدي

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