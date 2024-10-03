 
الخميس 2024-10-03 03:33 م
 

النظام الغذائي لمريضات سرطان الثدي – إليكِ المسموح والممنوع

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر الحفاظ على نظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي، من أهم العادات التي تساعد في تسريع وتيرة الشفاء.

الأطعمة المسموحة لمرضى سرطان الثدي

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1- الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية
تشمل الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ومصادر البروتين، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون، ومصادر البروتين النباتية، مثل العدس والمكسرات.

2- الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتين
تساعد الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتين في الحفاظ على الوزن أو زيادته، لذلك يجب إدخال الدهون الصحية، مثل المكسرات والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون، ومصادر البروتين، مثل البيض والدجاج والعدس والأسماك، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين إلى النظام الغذائي، لدورهما في الحفاظ على كتلة العضلات.

3- السوائل المخلوطة
يمكن أن تكون السوائل المخلوطة، مثل الحليب أو العصائر أو الحساء، خيارًا جيدة عندما لا تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة الصلبة.

4- الأطعمة الغنية بالألياف
تحتوي الحبوب الكاملة وبذور الكتان والبقوليات والخضروات والفواكه على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإمساك.

5- المواد الكيميائية النباتية
تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات تعرف باسم المواد الكيميائية النباتية قد يساعد جسمك على مقاومة السرطان، حيث توجد هذه المواد الكيميائية بشكل أساسي في الأطعمة النباتية.

في حين تشير بعض الدراسات إلى أن المواد الكيميائية النباتية قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو تكراره، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد التأثير الدقيق لها على السرطانات الموجودة مقارنة بمخاطر الإصابة بالسرطان.

الأطعمة الممنوعة لمرضى سرطان الثدي
في بعض الحالات التي يحددها الطبيب، قد تحتاجين إلى تجنب استهلاك أطعمة ومشروبات معينة مثل:

1- الأطعمة الحارة أو المقرمشة أو الحمضية
قد تزيد هذه الأطعمة من ألم الفم، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي.

2- الأطعمة غير المطبوخة جيدا
إذا كنتِ مصابة بسرطان الثدي، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك يجب تجنب الأطعمة النيئة، مثل السوشي والمحار، ويجب طهي اللحوم والأسماك والدواجن في درجة حرارة آمنة قبل تناولها، ولأسباب مماثلة، تجنب المكسرات النيئة، أو الأطعمة منتهية الصلاحية أو المتعفنة، أو بقايا الطعام الموجودة في الثلاجة لأكثر من 3 أيام.

3- اللحوم الحمراء والمعالجة
وجدت بعض الأبحاث أن انخفاض جودة النظام الغذائي يرتبط بزيادة خطر الوفاة، وتتوافق اللحوم الحمراء والمعالجة مع انخفاض الجودة الغذائية.

4- المشروبات المحلاة بالسكر
استهلاك كمية أقل من السكر المضاف يمكن أن يساعدك على تجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

 
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