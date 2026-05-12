النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

الوكيل الإخباري- خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم الجيد يُعد عاملًا حاسمًا في التمتع بصحة أفضل وإطالة العمر، إذ تبيّن للباحثين أن النوم قد يكون أكثر أهمية من النظام الغذائي أو التمارين الرياضية في هذا المجال.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير نشره موقع Science Alert، فإن النظام الغذائي والتمارين الرياضية يظلان من العوامل المؤثرة في طول العمر، لكنهما ليسا العامل الأهم في التنبؤ به، وفق ما خلصت إليه الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك عاملًا آخر قد يكون أكثر تأثيرًا على الصحة والعمر الطويل، وهو الحصول على قسط كافٍ من النوم.