الثلاثاء 2026-05-12 12:54 م

النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات

الثلاثاء، 12-05-2026 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم الجيد يُعد عاملًا حاسمًا في التمتع بصحة أفضل وإطالة العمر، إذ تبيّن للباحثين أن النوم قد يكون أكثر أهمية من النظام الغذائي أو التمارين الرياضية في هذا المجال.

وبحسب تقرير نشره موقع Science Alert، فإن النظام الغذائي والتمارين الرياضية يظلان من العوامل المؤثرة في طول العمر، لكنهما ليسا العامل الأهم في التنبؤ به، وفق ما خلصت إليه الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك عاملًا آخر قد يكون أكثر تأثيرًا على الصحة والعمر الطويل، وهو الحصول على قسط كافٍ من النوم.


ورغم أن قلة النوم ارتبطت سابقًا بالعديد من المشكلات الصحية، أظهرت النتائج الجديدة أن النوم الكافي يرتبط بصورة أقوى بطول العمر مقارنة بالنظام الغذائي والرياضة، المعروفين بتأثيرهما الإيجابي على الصحة العامة.

 
 


