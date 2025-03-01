الوقت المثالي لتناول الحلويات في رمضان

الوكيل الإخباري- تشتهر موائد شهر رمضان الكريم بالحلويات مثل الكنافة والقطايف، لكن تناولها بطريقة غير صحية قد يسبب اضطراب الهضم، وزيادة في الوزن، وارتفاع في السكر الدم.

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قال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح الدين، إن أفضل أفضل وقت لتناول الحلويات في رمضان، بعد الفطار مباشرةً، ليكون الجهاز الهضمي قد بدأ في هضم الطعام الأساسي، ما يقلل من تأثير الحلويات على سكر الدم والهضم.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بتناول حلويات شهر رمضان مع مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو القرفة لتقليل امتصاص السكريات.

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين بعدم الإفراط في تناول حلويات شهر رمضان، لأنها تزيد من نسبة الدهون في الجسم، بفضل احتوائها على نسب هائلة من السعرات الحرارية.

وشدد على عدم تناولها يوميًا، إذ اعتبرها استشاري التغذية العلاجية أنها وجبة وبسعرات حرارية مرتفعة، لذا يفضل تناول بكمية قليلة لا تتعدى 10 جرام.

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين، باستبدالها بالفواكه الغنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم، لأنها تزيد من ترطيب الجسم وتمنع العطش في اليوم التالي من الصيام، وهذه الفواكه هي الموز والفراولة والتفاح.