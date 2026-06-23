اليوم المفتوح في الرجيم.. فائدة أم فخّ لزيادة الوزن؟

وللاستفادة منها دون اكتساب وزن إضافي، يُنصح بتناولها خلال الإفطار أو الغداء، والاعتدال في الكميات، وتجنب الجمع بين الأطعمة الدسمة والحلويات بكميات كبيرة، مع الحرص على شرب الماء وممارسة الرياضة.
كما تشير إلى أن الزيادة التي قد تظهر على الميزان بعد الوجبة الحرة تكون غالبًا مؤقتة وناتجة عن احتباس السوائل والكربوهيدرات، وليست زيادة حقيقية في الدهون، لذا يُفضل قياس الوزن بعد 3 إلى 4 أيام من تناولها للحصول على نتيجة أدق.
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