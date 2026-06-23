الثلاثاء 2026-06-23 01:30 م

اليوم المفتوح في الرجيم.. فائدة أم فخّ لزيادة الوزن؟

ثبص
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   توضح اختصاصية التغذية اللبنانية رولا كمال أن ما يُعرف بـ"اليوم المفتوح" لا ينبغي أن يكون يومًا كاملًا، بل وجبة حرة واحدة (فري) تساعد أحيانًا على تنشيط عملية الحرق، خاصة عند ثبات الوزن.

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وللاستفادة منها دون اكتساب وزن إضافي، يُنصح بتناولها خلال الإفطار أو الغداء، والاعتدال في الكميات، وتجنب الجمع بين الأطعمة الدسمة والحلويات بكميات كبيرة، مع الحرص على شرب الماء وممارسة الرياضة.


كما تشير إلى أن الزيادة التي قد تظهر على الميزان بعد الوجبة الحرة تكون غالبًا مؤقتة وناتجة عن احتباس السوائل والكربوهيدرات، وليست زيادة حقيقية في الدهون، لذا يُفضل قياس الوزن بعد 3 إلى 4 أيام من تناولها للحصول على نتيجة أدق.

 
 


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