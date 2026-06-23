اليوم المفتوح في الرجيم.. فائدة أم فخّ لزيادة الوزن؟

الوكيل الإخباري- توضح اختصاصية التغذية اللبنانية رولا كمال أن ما يُعرف بـ"اليوم المفتوح" لا ينبغي أن يكون يومًا كاملًا، بل وجبة حرة واحدة (فري) تساعد أحيانًا على تنشيط عملية الحرق، خاصة عند ثبات الوزن.

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وللاستفادة منها دون اكتساب وزن إضافي، يُنصح بتناولها خلال الإفطار أو الغداء، والاعتدال في الكميات، وتجنب الجمع بين الأطعمة الدسمة والحلويات بكميات كبيرة، مع الحرص على شرب الماء وممارسة الرياضة.