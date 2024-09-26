انتبه.. هذا ما يفعله النوم على البطن بصحتك!

12:19 م

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الوكيل الإخباري- أكد يفغيني سوكوف، طبيب الأعصاب الروسي، أن القلب والجهاز التنفسي يتأثران كثيرًا بالوضعية التي يتخذها الجسم أثناء النوم، مضيفًا: "فإذا كانت صحيحة، فهذا يساعد على حمايتهما من الإصابة بالأمراض". اضافة اعلان





وأوضح سوكوف أن الاستلقاء على الجانب الأيمن من الجسم يلعب دورًا في تعزيز صحة الرئتين والقلب، بشرط أن يتم ثني الساقين والذراعين قليلًا.



وفي المقابل، حذر الطبيب الروسي من النوم على البطن، مشيرًا إلى أن الشخص في هذا الوضع يدير رأسه إلى جانب واحد فقط، مما يؤدي إلى التواء شرايين وأوردة الرقبة.



كما أوصى بتجنب النوم على الظهر، لأنها هذه الوضعية تعيق عملية التنفس، نتيجة لارتخاء عضلة اللسان ورجوعه للخلف، مسببًا بذلك انسدادًا لمجرى الهواء الموجود بالحلق.